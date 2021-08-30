خبير: فكرة إنشاء تحالف يضم إسرائيل ودول الخليج لمواجهة إيران لم تحظ بحماس الإدارة الأمريكية

قال خبير الشؤون الأمريكية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. أحمد سيد أحمد، إن فكرة إقامة "ناتو" في الشرق الأوسط لمواجهة إيران ليست جديدة، لكن لم تحظ هذه الفكرة حتى الآن بحماس الدول العربية ولا الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن "إدارة بايدن تتجه إلى فك الاشتباك مع منطقة الشرق الأوسط في إطار الخروج من الصراعات التي انخرطت فيها واشنطن، وإعادة التموضع لمواجهة النفوذ الصيني".

وأضاف الخبير في حديثه لراديو " سبوتنيك ": تسعى إدارة بايدن إلى التعامل مع التهديدات الإيرانية من خلال الاحتواء وليس المواجهة، ومن خلال العودة للاتفاق النووي وتحجيم إيران باتفاق ملزم برعاية أوروبية وضمانات دولية تضم روسيا والصين، كما أنها تسعى لتفضيل الخيارات الدبلوماسية على التهديد العسكري في ملفات عديدة.

وأكد سيد أحمد أن "دول الخليج متضررة من التهديدات الإيرانية وتدخلاتها في الشرق الأوسط عبر حلفائها، لكنها لا تحبذ التدخل بخيار عسكري يقود إلى رفع التوتر، والتأثير على المكتسبات التي تحققت في الشرق الأوسط".

وأوضح أن هناك متغيرات جديدة في المنطقة منها محاولات التقارب بين دول الخليج وإيران، خاصة بعد محاولة العراق الوساطة بين إيران والسعودية، وقمة بغداد التي جمعت دول الجوار خاصة إيران وتركيا في محاولة لإعادة رسم التفاعلات والمسارات.

وأكد أن كل "هذا يضعف من خيارات المواجهة العسكرية التي تروج لها إسرائيل، وتريد أن تحشد لها دول المنطقة".

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