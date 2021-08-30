"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي على مطار كابول

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم صاروخي على مطار كابول الدولي في أفغانستان.

وذكرت وكالة "رويترز" أن التنظيم أعلن، اليوم الإثنين، مسؤوليته عبر موقع يتبع له على موقع "تيليغرام" عن هجوم صاروخي على مطار كابول.