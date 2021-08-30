مسؤول أمريكي: التقرير النووي بشأن كوريا الشمالية يظهر "حاجة ملحة للحوار"

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن تقريرا لإحدى هيئات المراقبة التابعة للأمم المتحدة عن أن كوريا الشمالية أعادت على ما يبدو تشغيل مفاعل نووي، يعكس حاجة ملحة إلى الحوار، وأن الولايات المتحدة تسعى إلى التعامل مع هذه المسألة مع بيونغيانغ.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر، يوم الجمعة، إن مؤشرات على التشغيل في المفاعل البالغة قدرته خمسة ميغاوات، والذي يُعتبر قادرا على إنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة، هي الأولى التي يتم رصدها منذ أواخر 2018.

وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه: "هذا التقرير يؤكد الحاجة الملحة للحوار والدبلوماسية حتى نتمكن من إتمام نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل"، وفقا لـ "رويترز".

وأضاف: "نواصل السعي للحوار مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حتى نتمكن من مناقشة ما ورد عن هذا النشاط وكل القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها بشأن التطورات في كوريا الشمالية.

جاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعقاب زيارة استغرقت أربعة أيام لكوريا الجنوبية قام بها المبعوث الخاص للرئيس جو بايدن لكوريا الشمالية سونج كيم.