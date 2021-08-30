مصرع قناص إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها برصاص فلسطيني على حدود غزة

أعلن مستشفى "سوروكا" جنوبي إسرائيل، اليوم الإثنين، وفاة الجندي الإسرائيلي بارئيل شموئيلي، الذي أصيب برصاص فلسطيني على السياج الأمني قبل تسعة أيام، بعد تدهور وضعه الصحي.

القدس - سبوتنيك. وقال بيان صدر عن مستشفى "سوروكا" إننا "نشعر بحزن شديد لإعلان مقتل المقاتل في حرس الحدود باريل حضرية شمولي، الذي تم نقله إلى المستشفى قبل نحو أسبوع، بعد إصابته برصاصة في رأسه على حدود قطاع غزة".

وأضاف البيان، بأن "الطاقم الطبي بذل كل ما في وسعه من أجل حياته وخضع لعدة عمليات جراحية أثناء مكوثه في المستشفى. ورغم الجهود الكثيرة وبسبب الإصابة الخطيرة اضطر الطاقم الطبي للإعلان عن وفاته بعد التدهور الخطير الذي تعرض له".

وكان الجندي شموئيلي، وهو قناص تابع لوحدة "المستعربين" في حرس الحدود قد أصيب بجروح خطيرة في رأسه بعد أن أطلق عليه فلسطيني النار من مسافة قريبة جدا عبر فتحة في الجدار أثناء احتجاج مئات الفلسطينيين عند السياج الأمني الفاصل احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها قطاع غزة.

وشكلت في إسرائيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وصدرت تعليمات بإجراء تغييرات على تموضع القوات الإسرائيلية على الحدود، كما أدخلت تعديلات هندسية قرب السياج للحؤول دون تكرار ما جرى لا سيما مع استمرار احتجاجات الفلسطينيين ضمن فعاليات الإرباك الليلي.

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