أوزبكستان: لا نستقبل لاجئين من أفغانستان على أراضينا ونقدم لهم المساعدة في العبور

أكدت وزارة خارجية أوزبكستان أن البلاد لا تستقبل لاجئين من أفغانستان على أراضيها، موضحة أنها تقدم لهم المساعدة في العبور.

طشقند - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "وزارة الخارجية تجدد التأكيد أن جمهورية أوزبكستان لا تقبل اللاجئين الأفغان على أراضيها، ولكنها تقدم المساعدة في العبور، الذي يسمح لهم بالبقاء لفترة محدودة في البلاد".

والأسبوع الماضي أعلنت أوزبكستان، أنها أعادت 150 لاجئًا أفغانيًا إلى أفغانستان بموجب اتفاق مع حركة طالبان وبعد طلبات من اللاجئين أنفسهم.

وقبلها أوضح بيانا عن مكتب المدعي العام الأوزبكستاني، أن مئات الجنود فروا إلى أوزبكستان على متن 22 طائرة حربية، و24 طائرة هليكوبتر، من بينها طائرة اصطدمت بمقاتلة أوزبكستانية مرافقة ما أدى لتحطمهما.

وذكر البيان أن 585 جنديا أفغانيا وصلوا على متن طائرات، بينما عبر 158 آخرين الحدود سيرا على الأقدام.

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