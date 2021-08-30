أردوغان يهنئ الأتراك بالذكرى الـ 99 للانتصار على الجيش اليوناني

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن انتصار دوملوبينار، على الجيش اليوناني، كان إحدى حلقات النصر الكبير الذي بدأ في أغسطس/ آب وانتهى بدحر الأعداء في الـ 9 من سبتمبر/ أيلول عام 1922.

جاء ذلك في كلمته، خلال وضع حجر الأساس لمشروع "الهلال والنجمة"، الذي يهدف إلى دعم الصناعات الدفاعية التي توفر احتياجات الجيش التركي من الأسلحة محليا، اليوم الاثنين، حسبما ذكر الموقع الرسمي للرئاسة التركية.

وتابع أردوغان: "نؤكد للعالم بأسره أننا عازمون على التمسك باستقلالنا ومستقبلنا بنقل روح الـ 30 من أغسطس من جيل إلى آخر"، مضيفا: "أهنئ شعبنا وجيشنا البطل بذكرى عيد النصر الـ 99".

الرئيس أردوغان: "سنظهر للعالم بأسره عزمنا على التمسك بمستقبلنا واستقلالنا عبر نقل روح 30 أغسطس من جيل لآخر"https://t.co/CJZyGQ8plS pic.twitter.com/2eDPackxxw — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) August 30, 2021

ولفت الموقع إلى أن "انتصار دوملوبينار، يعد أحد أهم حلقات النصر الكبير الذي بدأ بقيادة كمال أتاتورك في 26 أغسطس 1922 وقاد إلى دحر الجيش اليوناني إلى البحر في إزمير في الـ 9 من سبتمبر من نفس العام".

وتحيي الدولة التركية ذكرى انتصارات قواتها ضد الغزاة في المعارك التي تحمل اسم "الهجوم الكبير"، التي دارت وسط منطقة الأناضول خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 1922.