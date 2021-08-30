قرقاش: التبادل التجاري بين الإمارات والهند يصل إلى 60 مليار دولار سنويا

وكتب قرقاش على "تويتر"، اليوم الاثنين: "تناول لقائي مع وزير الشؤون الخارجية الهندي جاي شانكار، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما بحثنا التطورات على الساحة الإقليمية".
تشرفت بنقل خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلي دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، وتناول لقائي مع معالي الدكتور جيشنكر وزير الشؤون الخارجية الهندي علاقاتنا الثنائية الاستراتيجية، وسبل تعزيزها، والتطورات الإقليمية ذات الصلة. pic.twitter.com/ho7xr6GVtk— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 30, 2021
وتابع: "علاقاتنا الاستراتيجية مع الهند راسخة ومتنوعة، ولدينا تواصل مستمر على العديد من المستويات سياسيا واقتصاديا من أجل تعزيز آفاق التعاون في الحاضر والمستقبل".
ولفت المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 60 مليار دولار سنويا، مضيفا: "نتطلع لمزيد من المبادرات المشتركة".
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