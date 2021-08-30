قرقاش: التبادل التجاري بين الإمارات والهند يصل إلى 60 مليار دولار سنويا

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إنه نقل رسالة من محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكتب قرقاش على "تويتر"، اليوم الاثنين: "تناول لقائي مع وزير الشؤون الخارجية الهندي جاي شانكار، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما بحثنا التطورات على الساحة الإقليمية".

تشرفت بنقل خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلي دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، وتناول لقائي مع معالي الدكتور جيشنكر وزير الشؤون الخارجية الهندي علاقاتنا الثنائية الاستراتيجية، وسبل تعزيزها، والتطورات الإقليمية ذات الصلة. pic.twitter.com/ho7xr6GVtk — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 30, 2021​

وتابع: "علاقاتنا الاستراتيجية مع الهند راسخة ومتنوعة، ولدينا تواصل مستمر على العديد من المستويات سياسيا واقتصاديا من أجل تعزيز آفاق التعاون في الحاضر والمستقبل".

ولفت المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 60 مليار دولار سنويا، مضيفا: "نتطلع لمزيد من المبادرات المشتركة".