مقتل 10 مدنيين أفغان من عائلة واحدة بينهم 5 أطفال بالغارة الأمريكية على كابول

أعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) مقتل ما لا يقل عن 10 أفراد من عائلة أفغانية واحدة، بينهم 5 أطفال، بالغارة الأمريكية التي استهدفت عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة كابول.

كابول - سبوتنيك . وقال مصدر في حركة طالبان ، في تصريح مع وكالة "سبوتنيك"، إن "النتائج والمعلومات التي توصلوا إليها أظهرت أن القوات الأمريكية استهدفت مدنيين بغارة جوية في كابول، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم رجلين وثلاثة شبان وخمسة أطفال".

وقال أحد أقارب العائلة، إن "الرجل الذي تقول الولايات المتحدة إنه من تنظيم داعش كان ضابطا في الجيش الوطني الأفغاني خدم في النظام لسنوات، إلى جانب ضابط آخر قُتل"، فيما قال آخر، إن "القوات الأمريكية دمرت سيارة تقل خمسة أطفال كما تضررت سيارة أخرى في الهجوم".

وكان الجيش الأمريكي أكد، أمس الأحد، أنه نفذ غارة جوية قرب مطار كابول استهدفت انتحاريين من تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد أيام قليلة من تفجيرات قرب المطار خلفت قتلى من الأفغان والعسكريين الأمريكيين تزامنا مع عمليات إجلاء الرعايا الأجانب.

وأودى انفجاران وقعا يوم الخميس الماضي، قرب مطار كابول بحياة عشرات الأشخاص، بينهم 13 عسكريا أمريكيا كانوا يؤمنون الإجلاء من أفغانستان عقب انسحاب متسرع للقوات الأمريكية، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنيه المسؤولية عن الهجمات.

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