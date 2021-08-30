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    تداعيات القصف الصاروخي في مدينة كابول، أفغانستان 30 أغسطس 2021

    شهود: أمريكيون أطلقوا النار على المدنيين عقب انفجارات مطار كابول

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    أفاد شهود عيان على الأحداث في مطار كابول، اليوم الاثنين، بأنه عقب التفجيرات، أطلق العسكريون الأمريكيون النار على الناس، وحتى أنهم فتحوا النار على من سقطوا على الأرض.

    بيروت - سبوتنيك. ونقلت قناة "آر تي" التلفزيونية، عن أحد شهود العيان، قوله: "بأن الأمريكيين أطلقوا النار على الجثث الملقاة على الأرض - أشخاص سقطوا جراء الانفجار أو نتيجة للتدافع".

    تداعيات القصف الصاروخي في مدينة كابول، أفغانستان 30 أغسطس 2021
    © Sputnik . Stringer
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    وأكد طبيب جراح في إحدى مستشفيات كابول بشكل غير مباشر هذه الرواية للقناة التلفزيونية، واصفًا أحد المصابين بأنه أصيب بخمس شظايا وأعيرة نارية، وأن الرجل سقط قتيلا.

    وقال شاهد عيان آخر: "وقف الأمريكيون عند مدخل المطار في طابور، كتفا بكتف؛ تمكن الانتحاري من تفجير نفسه على بعد أمتار قليلة منهم، في حين أصيب زملاؤهم بالذعر".

    وأشار شهود العيان، الذين قابلتهم القناة التلفزيونية، إلى أن الأمريكيين بدأوا بإطلاق النار على الجموع خوفًا من احتمال وجود المزيد من الانتحاريين هناك.

    وقال مراسل "آر تي" في روايته: "بحسب الشهود، فإن إطلاق النار على الحشد استمر لفترة طويلة حتى تناثرت الجثث في المنطقة المفتوحة بالكامل، وأصبح مجرى المياه بالقرب من أسوار المطار مليء بالجثث".

    هذا وشهد محيط مطار كابول يوم الخميس الماضي، سلسلة انفجارات في ظل عمليات الإجلاء، أسفر عن مقتل 13 جندياً أمريكياً ونحو 200 أفغاني، وأعلن تنظيم "داعش خراسان" الموالي لتنظيم داعش (المحظور في روسيا) مسؤوليته عن الهجوم.

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