الجيش الإسرائيلي يهدد بهجوم جديد على غزة ويتحدث عن تطوير قدراته

هدد رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الاثنين، بشن حملة عسكرية جديدة على الجنوب (على غزة) إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي طور ولا يزال يطور قدراته الهجومية في قطاع غزة، وكذلك خططه العسكرية.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح الجنرال كوخافي، خلال حفل تسلم سفينة الصواريخ الجديدة، التي حصلت على اسم "انتصار"، قائلا: "مع انتهاء عملية حامي الأسوار، بدأ الجيش استعداده لحملة عسكرية أخرى، طورنا ولا نزال نطور القدرات الهجومية في القطاع والخطط العسكرية، على حد سواء، إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في الجنوب، فلن نتردد في إطلاق حملة عسكرية أخرى"، بحسب ما نقل متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي في "تويتر".

وتابع كوخافي: "يجب أن يعرف سكان قطاع غزة أن حياتهم يمكن أن تكون أفضل وأن تتحسن نوعية حياتهم بشكل ملموس، لكنها لن تكون كذلك إذا استمرت العمليات الإرهابية بكافة أنواعها"، مشددًا على أن الهدوء والأمن سيسمحان بتحسين الظروف المدنية في قطاع غزة، لكن الشغب والإرهاب سيؤولون إلى ردة فعل قوية أو إلى حملة عسكرية.

أعلن مستشفى سوروكا، جنوب إسرائيل، اليوم الاثنين، وفاة الجندي بارئيل شموئيلي، الذي أصيب برصاص فلسطيني على السياج الأمني قبل تسعة أيام، وذلك بعد تدهور وضعه الصحي.

وقال بيان صدر عن مستشفى "سوروكا": "إننا نشعر بحزن شديد لإعلان مقتل المقاتل في حرس الحدود باريل حضرية شمولي، والذي تم نقله إلى المستشفى قبل نحو أسبوع، بعد إصابته برصاصة في رأسه على حدود قطاع غزة".

وأضاف البيان بأن "الطاقم الطبي بذل كل ما في وسعه من أجل حياته وخضع لعدة عمليات جراحية أثناء مكوثه في المستشفى. ورغم الجهود الكثيرة وبسبب الإصابة الخطيرة اضطر الطاقم الطبي للإعلان عن وفاته بعد التدهور الخطير الذي تعرض له".

وفي مايو/ أيار الماضي، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم "حامي الأسوار"، وسط استمرار التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على خلقية التوترات في القدس.