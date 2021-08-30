إيران تحذر دول العالم من "رد مزدوج" في حال الهجوم على هذه السفينة

حذرت إيران، اليوم الاثنين، من رد مزدوج، في حال التعرض إلى السفينة الإيرانية المتجة إلى لبنان.

وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، في تصريحات إلى " قناة الميادين "، إن "أي خطأ من قبل الصهاينة أو غيرهم سيواجه برد مزدوج من قبل إيران ولبنان"، مشددا على أن السفن الإيرانية المتجهة إلى لبنان هي "تجارة مشروعة".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، جددت تأكيدها الاستمرار في إرسال شحنات الوقود إلى لبنان، موضحة أنه لا يمكن للولايات المتحدة أو أي دولة منع طهران من بيع النفط. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن إيران "لا تستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني"، مشيرا إلى تصريحات أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، حول إرسال الوقود إلى لبنان.

وكان نصر الله، أعلن أن "سفينة الوقود الأولى، التي تم استيرادها من إيران، في طريقها إلى لبنان"، مؤكدا أن "هناك سفينة أخرى ستبحر خلال أيام"، وذلك لتخفيف أزمة نقص الوقود التي يعاني لبنان منها.

وقال نصر الله، في كلمة بثتها قناة "المنار" متحدثا عن أزمة نقص الوقود: "أعلن أن السفينة الأولى [القادمة بالوقود من إيران كما أعلن سابقا] أصبحت في البحر وسفينتنا الثانية ستبحر خلال أيام قليلة إن شاء الله وستلحق بها سفن أخرى".

وتابع: "الموضوع ليست سفينة أو اثنتين وهذا مسار وسنواصله طالما هناك حاجة في لبنان"، مشيرا إلى أنه "نحن لسنا بديلًا عن الدولة ولا عن الشركات المستوردة ولا عن المحطات ولا نريد أن ننافس أحد".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة التي ترفض هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه يخفف من حدة الأزمة.

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