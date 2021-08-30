البيت الأبيض: إجلاء 6 آلاف أمريكي من أفغانستان حتى الآن

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أجلت نحو 6 آلاف أمريكي من أفغانستان حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن إدارة بايدن لا تزال تحاول تحديد عدد الأمريكيين الذين بقوا في البلاد ويريدون المغادرة قبل أن يحل الموعد النهائي لسحب القوات الأمريكية غدا الثلاثاء.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنها تعتقد أن العدد المتبقي صغير، بحسب "رويترز".

ومع دخول حركة طالبان (المحظورة في روسيا) إلى كابول، سابقت البلدان الغربية الزمن لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها في هذا البلد في أسرع وقت.

من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء عملية إجلاء عشرات الآلاف من الأجانب والأفغان الذين يشعرون بخطر الانتقام أو القمع في ظل حكم "طالبان"، إلى جانب الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول يوم 15 آب/أغسطس الجاري.