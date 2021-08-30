الجيش الأمريكي يستكمل انسحاب قواته من أفغانستان

أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الجيش الأمريكي استكمل انسحاب قواته من أفغانستان.

صرح بهذا قائد القيادة المركزية الجنرال فرانك ماكنزي في إفادة صحفية بالبنتاغون بعد إرسال أخر القوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر بعد سيطرة حركة طالبان على كابول، بحسب "رويترز".

وأوضح قائد القيادة المركزية، أن الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف أجلت أكثر من 123 ألف مدني، مشيرا إلى أن آخر أمريكي غادر كابول منذ نحو 12 ساعة.

وذكر أن أخر طائرة من طراز سي-17 أقلعت "من مطار حامد كرزاي الدولي في 30 أغسطس، بعد ظهر اليوم، الساعة 3:29 دقيقية، بتوقيت الساحل الشرقي".

وأشار ماكنزي إلى أن آخر رحلة أقلت السفير الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون.

وفي الإطار ذاته، قال مسؤولان أمريكيان اليوم الاثنين إن واشنطن، استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد 20 عاما تقريبا من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وذكر شهود عيان أن العاصمة الأفغانية كابل شهدت إطلاق نار كثيف فرحا بالخروج الكامل للقوات الأجنبية.

وكان أكثر من 122 ألف شخص قد تم نقلهم جوا من كابول منذ 14 أغسطس آب أي قبل يوم من استعادة طالبان السيطرة على البلاد.