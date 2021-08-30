حركة "طالبان": تركيا يمكنها التعاون في قسم محدد بمطار كابول فقط

أكدت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) أن تركيا يمكنها متابعة التعاون في القسم الفني بمطار كابول، إذا أرادت أن تبقى، مشددة على أنه في حالة رفضها، فستتواصل الحركة مع جهات أخرى.

موسكو - سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم حركة طالبان، محمد نعيم، لـ"سبوتنيك": "هناك في مطار كابول أتراك موجودون في القسم الفني (بالمطار)، وإذا أرادوا، يستطيعون البقاء والعمل في المجال الفني فقط، أما الأمور الأمنية فهي تحت سيطرة طالبان فقط".

وأضاف المتحدث: "إذا أردوا (الأتراك) التعاون في القسم الفني فليس لدينا مشكلة أن يبقوا ويساعدونا، وإذا لم يريدوا ذلك، فمن الممكن التواصل بالجهات الأخرى"، موضحا أن التفاصيل في هذا الشأن ستتضح خلال الأيام القادمة.

ولفت نعيم إلى أن أحد أولويات الحركة الآن، هو بدء الرحلات الجوية والتواصل مع العالم الخارجي، وكذلك عودة الرحلات الداخلية بين الولايات والمحافظات.