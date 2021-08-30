الدفاع الجوي الإيراني يؤكد جاهزيته لمواجهة أي تهديد محتمل

أكدت قوات الدفاع الجوي الإيراني، جاهزيتها لمواجهة أي تهديد محتمل من خلال المراقبة الكاملة لجميع التحركات الجوية.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي في إيران، العميد قادر رحيم زاده، خلال زيارة تفقدية لعدد من أنظمة الدفاع الجوي المختلفة في منطقة بندر عباس وجزر الخليج، إن "اليوم وبفضل الله عز وجل يقوم رجال الدفاع الجوي الشجعان بيقظة تامة بتنفيذ مهمتهم الجادة في حماية أجواء الجمهورية الإيرانية وبجاهزية عالية"، وذلك حسب " وكالة فارس " الإيرانية.

وأضاف رحيم زاده: أن "القوات المتخصصة في الدفاع الجوي، من خلال المراقبة الكاملة لجميع التحركات الجوية في المنطقة، مستعدة للتصدي مع أي تهديد محتمل".

وكان الجيش الإيراني، أعلن في وقت سابق، إزاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية "باور 373"، مؤكدا أنها تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية "إس 400" أو أفضل منها.

وقال مساعد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد مهدي فرحي، إن "مسيرة إنتاج المعدات الدفاعية في البلاد هي مسيرة متنامية وقد تم تعريف خارطة الطريق لتطوير جميع الأسلحة والمعدات المنتجة وطنيا".

وأشار إلى أن الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "ذو الجناح" قائلا: إنه إنجاز تكتيكي منقطع النظير حيث يتم نصبه على عربة ولا حاجة له إلى محطة إطلاق. وأضاف أن "العدو يمتلك قدرات ويجب علينا تطوير الإمكانيات الدفاعية والهجومية باستمرار لتكون قادرة على المواجهة لذا ينبغي تصميم الصاروخ بحيث يكون قادرا على تخطي الحواجز".

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