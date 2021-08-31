بلينكن: واشنطن ستواصل مكافحة الإرهاب وسنعمل مع أي حكومة أفغانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، أن واشنطن ستواصل الحفاظ على قدرات "هائلة" لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

موسكو- سبوتنيك. وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي، "واشنطن ستواصل الحفاظ على قدرات هائلة لمكافحة الإرهاب في المنطقة".

وتعهد بلينكن بأن تعمل إدارة الرئيس جو بايدن "دون هوادة" لمساعدة الأمريكيين والأفغان وآخرين على مغادرة أفغانستان إذا أرادوا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، "هناك أقل من 200 أمريكي ما زالوا موجودين في أفغانستان وسنحاسب طالبان إذا لم تلتزم بوعدها الذي قطعته على نفسها بالسماح بمغادرة من يريد الخروج".

ولفت بلينكن إلى أن واشنطن ستواصل إيصال المساعدات للشعب الأفغاني عبر المنظمات غير الحكومية لا من خلال حركة طالبان [المحظورة في روسيا]، وستعمل مع أي حكومة أفغانية مستقبلية.. أي حوار أمريكي مع حكومة تقودها طالبان ستحركه مصالحنا الوطنية".

ولفت بلينكن، إلى أن

واشنطن علقت الوجود الدبلوماسي في كابول ونقلت العمليات إلى الدوحة.

كانت الولايات المتحدة، قالت أمس، إنها استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان.

وكان أكثر من 122 ألف شخص قد نُقلوا جوا من كابول منذ 14 أغسطس/آب أي قبل يوم من استعادة طالبان السيطرة على البلاد.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاغون) "هناك قدر كبير من الحزن المرتبط بهذا الرحيل. لم نخرج كل من كنا نريد إخراجه".



في غضون ذلك، قال المتحدث باسم حركة طالبان، محمد نعيم، اليوم الاثنين، إن آخر جندي أمريكي غادر مطار كابول. مضيفا أن "أفغانستان نالت استقلالها الكامل".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان بعد انسحاب آخر جندي للولايات المتحدة من مطار كابول.

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