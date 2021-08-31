زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن زلزالا بقوة 6.5 درجة ضرب منطقة جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا.

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال كان على عمق 40 كيلومترا.

وقال نظام التحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" في الولايات المتحدة، إنه لم يكن هناك تحذير من حدوث موجات مد بعد الزلزال.

Prelim M6.3 Earthquake Kermadec Islands, New Zealand Aug-31 02:52 UTC, updates https://t.co/r4tptLONrb — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) August 31, 2021

كان آخر زلزال ضرب جزر كيرماديك بنيوزيلندا، مطلع الشهر الجاري وبلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر.

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