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    أزمة اختطاف التلاميذ في نيجيريا

    وفاة 35 شخصا ونقل 150 آخرين إلى المشفى بعد تفشي الإسهال والقيء شمال نيجيريا

    © AFP 2021 / AMINU ABUBAKAR
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    لقى 35 شخصا مصرعهم ونقل 150 آخرين إلى المستشفيات في بلدة غوازا، بولاية برنو، شمال شرقي نيجيريا، بعد تفشي الإسهال والقيء في البلدة.

    القاهرة -سبوتنيك. وأعلن رئيس البلدة، إبراهيم بوكار، أن حوالي 35 شخصا ماتوا بينما تم نقل 150 آخرين إلى المشفى، عقب تفشي الإسهال والقيء في مدينة غوازا، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان" النيجيرية.

    تفجير في نيجيريا - أرشيفية
    © REUTERS / Sani/Nigeria Emergency Management Agency
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    ولم يعطي بوكار المزيد من التفاصيل حول وضع الحالات المصابة، لكنه أشار إلى أن تفشي هذه الأعراض بدأ في نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، ملوحا إلى تلوث المياه بالجثث والمواد الكيميائية قد يكون السبب وراء هذا التفشي.

    وأوضح بوكار خلال جلسة تفاعلية مع أصحاب المصالح في الولايات الحدودية، يوم الاثنين، أن "هذا التطور يعد جزءا من التحديات التي تواجهها المجتمعات الحدودية، بسبب نقص المرافق الصحية وغيرها من المرافق"، مشيرا إلى أن المتمردين دمروا العديد من هذه المرافق.

    وتابع بوكار، "المستشفيات العامة والعيادات ومباني الجمارك والهجرة والمياه وجميع الممتلكات الأخرى في البلدات الحدودية، تم تدميرها"، داعيا إلى توفير مرافق صحية في المناطق الحدودية لمنع أهالي هذه البلدات من السفر إلى الولايات المجاورة.

    وشدد المسؤول على أن توفير إمدادات المياه النظيفة في جميع المجتمعات والبلدات الحدودية أولوية قسوى، مؤكدا أن معظم مصادر المياه في هذه المناطق ملوثة بالجثث والمواد الكيميائية، وليست صالحة للاستهلالك البشري.

    والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات المحلية في ولاية كوجي، بوسط البلاد عن وفاة 8 أشخاص ونقل 66 آخرين إلى المستشفيات بسبب تفشي الكوليرا.

    وفي بداية أغسطس/آب، أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا، تسجيل بعض حالات الإصابة بالكوليرا في الولايات الشمالية للبلاد، في الوقت الذي تكافح الدولة انتشارا واسعا لفيروس كورونا.

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