عبد اللهيان يكشف موقف الشيخ محمد بن راشد من العلاقات بين الإمارات وإيران

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، موقف رئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من العلاقات مع إيران.

وقال عبد اللهيان، في لقاء مع التلفزيون الرسمي الإيراني : "تكلمت مع الشيخ محمد بن راشد على هامش مؤتمر بغداد، ورحب بتعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما العلاقات التجارية والاقتصادية، كما التقيت بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني".

وعن مؤتمر التعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد، أكد عبد اللهيان أن "الرفض الفرنسي تسبب بعدم توجيه الدعوة إلى سوريا للمشاركة فيه، ولهذا تم تغيير عنوان القمة إلى قمة التعاون والشراكة بدلا من قمة دول الجوار العراقي".

وكان رئيس غرفة التجارة الإيرانية الإماراتية المشتركة، فرشيد فرزانكان، كشف عن قيمة التبادل التجاري بين طهران وأبو ظبي في نهاية العام الحالي.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات فرزانكان خلال مراسم إزاحة الستار عن كتاب "دليل التجارة والأعمال في الإمارات"، والتي قال فيها: "في ضوء التقديرات والتوافقات الثنائية، ستبلغ قيمة التبادل التجاري بين طهران وأبوظبي، 20 مليار دولار بنهاية العام الحالي". وأوضح فرزانكان أن قيمة التجارة بين البلدين تبلغ حاليا 15 مليار دولار.

وكان عبد اللهيان، أكد أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال إن "الرياض تنتظر استقرار الحكومة الإيرانية لاستئناف التواصل"، مضيفا أنه "لم تقام محادثات رسمية بيننا وبين الوفد السعودي في مؤتمر بغداد وجرى حديث سريع على هامش المؤتمر بيني وبين وزير الخارجية السعودي".

وتشهد العلاقات بين الرياض وطهران قطيعة منذ مطلع عام 2016، وذلك على إثر اقتحام سفارة المملكة في طهران، خلال احتجاجات على تنفيذ السلطات السعودية حكما قضائيا بإعدام رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر وآخرين، واستمرت الخلافات بشأن موقف البلدين من الحرب في اليمن والاتهامات السعودية لإيران بدعم الإرهاب وتهديد الملاحة في الخليج.

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