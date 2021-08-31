طالبان: معظم الأجهزة الفنية في مطار حامد كرزاي معطلة ويجري العمل على إصلاحها

أكد المتحدث باسم حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، ذبيح الله مجاهد، اليوم الثلاثاء، أن معظم الأجهزة الفنية بمطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول معطلة ويجري العمل على إصلاحها.

وردا على سؤال "سبوتنيك" بشأن تقارير أفادت بتعطيل الأميركيين لأجهزة الرادار ومدرجات الطيران وأجهزة الاتصالات قال مجاهد: "نعم، معظم الأجهزة التقنية معطلة وجار العمل على إصلاحها".

وأشار مجاهد إلى أن "الإمارة الإسلامية ملتزمة بعلاقات طيبة تقوم على الاحترام المتبادل مع دول العالم أجمع".

وقال ذبيح الله مجاهد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عن إطار عمل الإمارة بشأن العلاقات مع دول العالم: "الإمارة الإسلامية ملتزمة بعلاقات طيبة مع العالم أجمع، علاقات طيبة أساسها الاحترام المتبادل".

وأعلنت حركة طالبان، يوم أمس الاثنين، الاستقلال الكامل للبلاد بعد أن غادر آخر جندي أمريكي مطار كابول، معلنة بذلك طي صفحة 20 عاما من الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على أمريكا.

وكان أكثر من 122 ألف شخص قد نُقلوا جوا من كابول منذ 14 أغسطس/آب أي قبل يوم من استعادة طالبان السيطرة على البلاد.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاغون) "هناك قدر كبير من الحزن المرتبط بهذا الرحيل. لم نخرج كل من كنا نريد إخراجهم".