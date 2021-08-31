أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن بضع مئات من البريطانيين لم يغادرو أفغانستان حتى الآن.

وصرح راب لسكاي نيوز إن الخارجية البريطانية تتحمل مسؤولية عدم نقلهم حتى الآن، بعد أن نقلت 5 آلاف شخص، بعد استيلاء حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على العاصمة الأفغانية.

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: لم يتبق سوى مئات البريطانيين في #أفغانستان pic.twitter.com/ap4CqADRjt — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 31, 2021

وأكد راب إن بلاده لم تضغط لكي تبقى بوابة آب بمطار كابول مفتوحة.

وكانت القوات الأمريكية قد قررت إبقاء البوابة مفتوحة حتى تستطيع بريطانيا إجلاء مواطنيها.

وكان قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر أعلن يوم السبت الماضي أن القوات المسلحة لبلاده ستنهي جهود إجلاء مدنيين من أفغانستان.

وأكد كارتر في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية أنهم اقتربوا من نهاية الإجلاء يومها.

وأشار قائد القوات المسلحة البريطانية إلى أنه بعد إجلاء المدنيين سيصبح من الضروري إخراج القوات على متن الطائرات المتبقية.

وأضاف كارتر "لم نتمكن من إخراج الجميع، وهذا أمر يدمي القلب. تعين اتخاذ بعض القرارات الصعبة على الأرض".

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