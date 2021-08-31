ترامب: على الولايات المتحدة أن تقوم بعمل عسكري في حال عدم إعادة الأسلحة من أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، إنه على الولايات المتحدة الرد بـ "القوة العسكرية" إذا رفضت طالبان إعادة معدات عسكرية مقدرة بمليارات الدولارات.

وقال ترامب: "لم يحدث أبدًا في التاريخ انسحاب من حرب ما بشكل سيء أو غير كفء مثل انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان. بالإضافة إلى ما هو واضح، يجب المطالبة بجميع المعدات على الفور وإعادتها إلى الولايات المتحدة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.

وتابع: "إذا لم تتم إعادتها، فعلينا إما أن ندخل بقوة عسكرية لنحصل عليها، أو على الأقل قصف مخازنها المعروفة بالنسبة للقوات الأمريكية. لم يخطر ببال أحد أن مثل هذا الغباء (الانسحاب) كان سيحدث".

بعد سقوط كابول في يد طالبان، أفيد أن الحركة استولت على أسلحة أمريكية تقدر قيمتها بـ 89 مليار دولار، بما في ذلك البنادق الحديثة والسيارات والطائرات، بحسب الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن القوات الأفغانية كان لديها 211 طائرة في مخزونها تم توفيرها من قبل الولايات المتحدة.

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مقابلة: "ليس لدينا صورة كاملة عن المكان الذي ذهبت إليه الأسلحة، لكن بالتأكيد وقع قدر لا بأس به منها في أيدي طالبان".

وأرسل نائبا الحزب الجمهوري جيمس كومر وجلين جروثمان، بصفتيهما عضوين في لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، خطابًا إلى وزير الدفاع لويد أوستن الأسبوع الماضي يطلبان فيه معلومات عن خطط البنتاغون لاستعادة هذه الأسلحة.

كتب المشرعان: "لقد قدمنا تساؤلا عما إذا كانت لدى إدارة بايدن خطة لمنع طالبان من استخدام أسلحتنا ضدنا أو ضد حلفائنا، أو بيعها لخصوم أجانب، مثل الصين أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية".