الصين: انسحاب أمريكا من أفغانستان إثبات لفشل التدخل العسكري

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبينغ، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس/آب، إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يثبت أن التدخل العسكري وسياسية فرض القيم على الآخرين محكوم عليهما بالفشل.

بكين – سبوتنيك. وقال وينبينغ في إحاطة إعلامية: "انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يشهد على أن التدخل العسكري التعسفي في دول أخرى، وكذلك سياسة فرض قيمها ونظامها الاجتماعي على الدول الأخرى، محكوم عليهما بالفشل".

وأعلن البنتاغون، ليلة الاثنين- الثلاثاء، استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما، حيث أصبح مطار كابول، الذي تمإجلاء الأجانب والحلفاء منه ، تحت السيطرة الكاملة لحركة طالبان (المحظورة في روسيا).

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الولايات المتحدة هُزمت وفشلت في تحقيق أهدافها في أفغانستان.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أعلن مجاهد، أن "الإمارة الإسلامية ملتزمة بعلاقات طيبة تقوم على الاحترام المتبادل مع دول العالم أجمع".

وحول جاهزية مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول للطيران المدني، قال: "فريقنا يعمل على تجهيزه للطيران المدني. سيكون جاهزا قريبا، إن شاء الله".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا يدعو حركة "طالبان" إلى ضمان "خروج آمن" للأفغان الراغبين بالرحيل، ولم يطالب القرار الأممي بإقامة المنطقة الآمنة التي اقترحتها فرنسا.

وصوت لصالح القرار 13 عضوا في مجلس الأمن، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت.