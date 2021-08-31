غوتيريش يهنئ رئيسي ويعرب عن اهتمامه بالعمل مع حكومته

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكدا استعداده للتعاون مع الحكومة الإيرانية الجديدة.

وقال غوتيريش، "أنا والامم المتحدة مهتمون شخصياً بالعمل مع الحكومة الجديدة تحت قيادتكم لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم"، وذلك حسب " وكالة الأنباء الإيرانية ".

وأكد أن "تولي رئيسي الرئاسة في إيران، يتزامن مع ظروف خطيرة تواجه دول المنطقة والعالم"، موضحا أن "الجميع يواجه العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك وباء كوفيد 19، وتغير المناخ والصراعات الطويلة والمدمرة، بما في ذلك في الشرق الأوسط".

وتابع، أن "الموارد البشرية والطبيعية الرائعة لإيران هي رصيد لتحسين رفاهية مواطنيها، وكذلك شعوب العالم الأخرى"، مؤكدا أن الأمم المتحدة حريصة على العمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة.

يذكر أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، قد تسلم حكم التنصيب للدورة الثالثة عشرة لرئاسة إيران من المرشد آية الله علي خامنئي، وذلك في الثالث من الشهر الجاري. وأكد رئيسي، أن الحكومة الإيرانية تبذل قصارى جهودها واهتمامها لمعالجة المشاكل الناجمة التي سببتها جائحة كورونا، متعهدا بالعمل على تحسين الأوضاع.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك.