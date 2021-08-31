قائد قوات أمن أسامة بن لادن يعود إلى أفغانستان قبل ساعات من خروج القوات الأمريكية...فيديو

ويظهر مقطع الفيديو سيارة دفع رباعي تقل رجلا قيل أنه أمين الحق، وهي تسير عبر نقطة تفتيش وسط حشد صغير من الناس المبتهجين.
Former Osama bin Laden security aide & AQ arms supplier/facilitator Amin-ul-Haq returns to his hometown after 2 decades on the run, 2 weeks after the Taliban takeover.— Hassan I. Hassan (@hxhassan) August 30, 2021
Don’t be surprised if al-Qaeda appoints an Afghan as its next leader after Zawahiri.pic.twitter.com/cYUcwBVIl6
توقفت السيارة عند نقطة التفتيش واقترب الحق إلى النافذة قبل أن يتناوب الرجال على إمساك يده وتقبيلها.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن القاعدة "ذهبت" من أفغانستان ولن تعود.
يذكر أنه في 2 مايو/ أيار 2011، أغارت القوات الخاصة الأمريكية على مجمع "القاعدة" في أبوت آباد، في باكستان، ما أسفر عن مقتل أسامة بن لادن الإرهابي الأكثر شهرة في العالم كجزء من عملية "نبتون سبير".
جاءت الغارة بعد ما يقرب من 10 سنوات من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية التي نفذتها "القاعدة" ضد الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 2977 شخصًا وجرح حوالي 6000 آخرين. دفعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر واشنطن إلى إعلان الحرب على الإرهاب وغزو أفغانستان والعراق.
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