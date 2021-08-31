المفوضية الأوروبية: 70% من مواطني الاتحاد البالغين تلقوا لقاح كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس/آب، عن تلقي 70% من مواطني الاتحاد الأوروبي البالغين لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

أمستردام - سبوتنيك. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تلقي 70 بالمئة من المواطنين الأوروبيين، لجرعات كاملة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت أورسولا إلى أن الحل الوحيد لمواجهة جائحة كوفيد-19 هو زيادة الإقبال على التطعيم ضد الفيروس.

وأفادت أورسولا، خلال رسالة فيديو على حسابها الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء، "70 بالمئة من المواطنين البالغين الأوروبيين، أي مايعادل أكثر من 250 مليون شخص تلقوا الجرعات ضد فيروس كورونا بشكل كامل".

ودعت المواطنين الأوروبيين لمواصلة تلقيهم للتطعيم لمحاربة جائحة فيروس كورونا، التي لا تزال ترخي بظلالها على العالم.

وأضافت: "علينا الاستمرار بحملات التطعيم لتقويض السلالات الجديدة من الفيروس، وتجنب احتمال موجة جديدة من الوباء".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، مواصلة بروكسل حشد الدعم اللازم لباقي دول العالم لتأمين الحماية للجميع ضد الفيروس، موضحة أن "الاتحاد الأوروبي يدعم باقي الدول عن طريق تصدير ونتبرع باللقاحات ضد فيروس كورونا من خلال آلية كوفاكس".

يذكر أن عددا من الدول الأوروبية يشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا. أغلب الإصابات الجديدة رصدت بمتحور دلتا الجديد الذي ظهر لأول مرة في الهند، حيث حذر المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض ومكافحتها أن المتحور دلتا سيمثل 90 بالمئة من الإصابات الجديدة بالفيروس في الاتحاد الأوروبي.