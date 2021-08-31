الأمم المتحدة تشكر الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي على إجلاء موظفي المنظمة من كابول

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن امتنانها للوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي وشركة الطيران الروسية "يوتاير"، لمساعدتهما في إجلاء موظفيها من العاصمة الأفغانية كابول.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي: "أعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أتول كخار، عن امتنانه للوكالة الفدرالية للنقل الجوي وشركة "يوتاير" لمساعدتهما في تنظيم عملية إجلاء موظفي الأمم المتحدة من كابول".

وقامت شركة "يوتاير" في الـ18 من آب/أغسطس بعملية إجلاء لموظفي الأمم المتحدة من أفغانستان عبر رحلة "موسكو - كابول - ألما آتا". وفي 22 أغسطس، نفذت رحلة إجلاء أخرى عبر رحلة "ألما آتا - كابول – ألما آتا".

وتشير وكالة النقل الجوي الفيدرالية إلى أن الرحلات الجوية تمت في إطار دعم الطيران، الذي توفره "يوتاير" لبعثات الأمم المتحدة لأكثر من 25 عاما حول العالم.

يذكر أن عمليات الإجلاء من مطار العاصمة الأفغانية كابول، قد توقفت اليوم 31 آب/أغسطس، بعد إعلان البنتاغون استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما.

وأصبح مطار كابول، الذي تم إجلاء الأجانب والحلفاء منه، تحت السيطرة الكاملة لحركة طالبان (المحظورة في روسيا). وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن الولايات المتحدة هُزمت وفشلت في تحقيق أهدافها في أفغانستان.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية مساء أمس الإثنين، أن مطار كابول لم تعد فيه خدمات مراقبة للحركة الجوية مع انسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان، وأن الطائرات المدنية الأمريكية ممنوعة من التحليق في أجواء ذلك البلد ما لم تحصل على تصريح مسبق.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن "الإمارة الإسلامية ملتزمة بعلاقات طيبة تقوم على الاحترام المتبادل مع دول العالم أجمع".

وحول جاهزية مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول للطيران المدني، قال: "فريقنا يعمل على تجهيزه للطيران المدني. سيكون جاهزا قريبا، إن شاء الله".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا يدعو حركة "طالبان" إلى ضمان "خروج آمن" للأفغان الراغبين بالرحيل، ولم يطالب القرار الأممي بإقامة المنطقة الآمنة التي اقترحتها فرنسا.

وصوت لصالح القرار 13 عضواً في مجلس الأمن، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت.

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