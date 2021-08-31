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    مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل خلال مشاركتها في محادثات افتراضية عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الصيني لي كيبيانغ، برلين، ألمانيا 28 أبريل 2021

    ميركل: هدفنا دعم النازحين الأفغان بالقرب من منازلهم

    © REUTERS / MICHELE TANTUSSI
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    أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في تصريحات أدلت بها، اليوم الثلاثاء، أن هدف بلادها فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في أفغانستان هو دعم النازحين بالقرب من منازلهم قدر الإمكان.

    وأكدت ميركل عزم بلادها "إخلاء الموظفين المحليين الذين عملوا من أجلنا من أفغانستان"، منوهة إلى أن الحكومة الألمانية تنسق مع دول أوروبية أخرى من أجل التواجد في العاصمة الأفغانية كابول بشكل مؤقت لهذا الهدف.

    سيطرة طالبان على القصر الرئاسي في كابول
    © AP Photo / Zabi Karimi
    "طالبان" تعلن الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في أفغانستان
    ونوهت ميركل إلى أن عدد الموظفين المحليين في أفغانستان الذين يمكن أن تعمل ألمانيا على إخلائهم يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف موظف، بحسب "رويترز".

    الجدير بالذكر، أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، كانت قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن المشاورات حول تشكيل الحكومة في أفغانستان اختُتمت وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا.

    وقال المتحدث باسم الحركة الأفغانية، سهيل شاهين لسبوتنيك: "المشاورات انتهت وسيتم الإعلان عن الحكومة قريبا"، مضيفا أن "المحادثات جارية مع الحراك المعارض في ولاية بنجشير وتم إحراز تقدم جيد وستحل المسألة عبر التفاهم".

    وتابع: "موضوع بنجشير قيد البحث الآن، وصلتنا بعض التقارير اليوم، ونأمل ألا تكون هناك حرب، إن شاء الله، سيتم حل القضية عن طريق التفاهم".

    وأنهت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الاثنين، عملية انسحاب قواتها العسكرية من أفغانستان نهائياً، لينتهي الانسحاب الأمريكي بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، شملت الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان.

    فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان بعد انسحاب آخر جندي للولايات المتحدة من مطار كابول.

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