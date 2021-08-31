ميركل: ألمانيا ستواصل الحديث مع طالبان لكن هذا لا يعني الاعتراف بها

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن برلين ستواصل التفاوض مع حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) حول شروط إجلاء المواطنين من أفغانستان، لكن هذا لا يعني الاعتراف بالحركة كسلطة شرعية في البلاد .

برلين - سبوتنيك. وقالت ميركل في إحاطة: "النقطة المهمة هي رؤية كيف يمكن التحدث مع طالبان. هناك اتفاق مبدئي مع كل من سفيرنا بوتسيل (الذي يتفاوض مع طالبان في الدوحة) ومع الولايات المتحدة ... حول، أنه يجب أن يكون خروج (الأفغان الراغبين بالخروج) ممكنًا في المستقبل بوجود جوازات السفر وموافقة الدول المضيفة... يدور الحديث عن وجود أقوى في كابول أو في المنطقة، أو حول التعاون الأوروبي هناك من أجل بناء اتصالات دائمة مع طالبان . يجب تمييز هذا عن أي اعتراف دبلوماسي– يجري الحديث عن إبقاء الدبلوماسيين قريبين... للتحدث مع طالبان".

وأضافت المستشارة، بأنه مع انتقال ممثلي "طالبان" من الدوحة إلى كابول، تحتاج برلين إلى معرفة كيفية الحفاظ على مزيد من الاتصالات مع الحركة.

وأكدت ميركل، أن هدف بلادها فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في أفغانستان هو دعم اللاجئين بالقرب من منازلهم قدر الإمكان.

وأشارت إلى عزم بلادها "إخلاء الموظفين المحليين الذين عملوا من أجلنا من أفغانستان"، منوهة إلى أن الحكومة الألمانية تنسق مع دول أوروبية أخرى من أجل التواجد في العاصمة الأفغانية كابول بشكل مؤقت لهذا الهدف.

ونوهت ميركل إلى أن عدد الموظفين المحليين في أفغانستان الذين يمكن أن تعمل ألمانيا على إخلائهم "يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف موظف".

يذكر أنه في 15 أغسطس/ آب استطاعت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

وجاءت سيطرة طالبان على معظم أراضي البلاد لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، والمقرر اكتمالها في 11 من الشهر المقبل، وبعد مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد "حقنا للدماء".