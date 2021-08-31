زلزال بقوة 5 درجات يضرب غربي تركيا

قالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، يوم الثلاثاء، إن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب مدينة كوتاهية غربي تركيا.

وبحسب "آفاد"، وقع الزلزال عند الساعة 14:04، وعلى عمق 7.16 كيلومترات تحت سطح الأرض. وفقا لوكالة "الأناضول".

وأوضحت "آفاد" في بيانا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 1.23 كيلومتر من قرية عثمانية بقضاء ألطزن طاش.

سجلت "آفاد" 16 هزة ارتدادية، عقب الزلزال راوحت شدتها بين 1 و2.5 درجة على مقياس ريختر.

Kütahya’da 5 büyüklüğünde deprem



Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke: Şimdilik bir hasar tespit edilmedi pic.twitter.com/D169Nycl6Q — A Haber (@Ahaber) August 31, 2021

وأكدت إدارة الطوارئ والكوارث التركية عدم تلقيها أي بلاغات بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.