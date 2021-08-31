لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: واشنطن مسؤولة عن الوضع الحالي بأفغانستان

أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الوضع الحالي في أفغانستان.

طهران - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني، إلى وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء.

وقال مشكيني: "الولايات المتحدة هي الجاني الرئيسي المسؤول عن الوضع الحالي في أفغانستان، ويجب أن تتحمل المسؤولية عن الوضع الحالي في هذا البلد".

وأضاف: "لا يمكن لإيران أن تكون غير مبالية بقضايا ومشاكل أفغانستان، فنحن نراقب عن كثب جميع القضايا في أفغانستان".

وتابع: "يجب اختيار النظام الحاكم والإداري من قبل الشعب الأفغاني بحرية ودون ضغط أو تدخل الأجانب، وأي قرار يقرره الشعب الأفغاني تحترمه إيران".

وذكر المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن "نحن لا نتعرض للتهديد أبدًا من قبل أفغانستان وشعبها ولدينا الكثير من القواسم المشتركة مع هذا الشعب".

واستطاعت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني، على متن طائرة إلى الإمارات وتبعه عدد من المسؤولين، ومع دخول مقاتلي حركة "طالبان" العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.