قضية الهجرة عبر بيلاروسيا أمام مجلس الاتحاد الأوروبي

قال مصدر مضطلع في الاتحاد الأوروبي للصحفيين إن قضية الهجرة عبر الأراضي البيلاروسية إلى الاتحاد الأوروبي ستطرح في مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد هذا الأسبوع.

وتتمحور الموضوعات التي سيناقشها مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي حول ثلاثة مواضيع أساسية وهي قضية أفغانستان والعلاقات مع الصين وقضية دول الخليج.

وردا على سؤال حول موضوع الهجرة عبر بيلاروسيا، قال المصدر: "سنتحدث عن هذا (الموضوع)" خلال الاجتماع.

وزعم المتحدث أن حكومة الرئيس البيلاروسي الحالي، أليكساندر لوكاشينكو، تستخدم المهاجرين كـ "سلاح هجين" ضد الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث للصحفيين "هذه مسألة تتعلق بأمن ووحدة حدودنا وكيف يستخدم لوكوشينكا هذا السلاح"، على حد تعبيره.

وكانت بيلاروسيا، قد أعلنت، قبل أيام، أن حرس الحدود في لاتفيا يمارس أساليب غير إنسانية في دفع اللاجئين إلى أراضيها، باستخدام القوة الجسدية وكلاب الخدمة.

قالت الخدمة الصحفية للجنة مراقبة الحدود البيلاروسية (GPK) عبر حسابها على موقع "فكونتاكتي" يوم السبت الماضي، إن "حرس الحدود في لاتفيا يواصل ممارسة الأساليب اللاإنسانية لطرد اللاجئين. خلال الفترة من 24 إلى 27 أغسطس، قاموا عمليًا بإحضار مجموعات من الأجانب بشكل علني إلى الخط الحدودي المقابل لقسم مفرزة حدود بولوتسك، ثم أجبروهم على انتهاك حدود بيلاروسيا بوسائل عنيفة، باستخدام القوة البدنية وكلاب الخدمة. غالبًا ما يُترك الناس، بمن فيهم النساء والأطفال ببساطة في وسط الغابة دون طعام أو ملابس. رميهم للبقاء على قيد الحياة ، وفي نفس الوقت يكتبون في وسائل الإعلام الخاصة بهم أن مجموعات المهاجرين المزعومة غادرت إلى بيلاروسيا".