إيران: نحن لا نتعرض للتهديد أبدا من قبل أفغانستان وشعبها

أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الجانب المسؤول عن الوضع الحالي في أفغانستان.

طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده مشكيني، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة هي الجاني الرئيسي المسؤول عن الوضع الحالي في أفغانستان، ويجب أن تتحمل المسؤولية عن الوضع الحالي في هذا البلد".

وأضاف: "لا يمكن لإيران أن تكون غير مبالية بقضايا ومشاكل أفغانستان، فنحن نراقب عن كثب جميع القضايا في أفغانستان"، مضيفا: "يجب اختيار النظام الحاكم والإداري من قبل الشعب الأفغاني بحرية ودون ضغط أو تدخل الأجانب، وأي قرار يقرره الشعب الأفغاني تحترمه إيران".

وتابع المتحدث: "نحن لا نتعرض للتهديد أبدًا من قبل أفغانستان وشعبها، ولدينا الكثير من القواسم المشتركة مع هذا الشعب".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد شددت، أمس الاثنين، على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تمثل الجميع، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار في أفغانستان مرهون بتشكيلها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "لابد من حكومة شاملة في أفغانستان تمثل الجميع حيث إن تحقيق الاستقرار في أفغانستان يتم عبر تشكيل حكومة شاملة".

ولفت خطيب زاده إلى أن:"حركة طالبان جزء من أفغانستان ومستقبلها، ونعمل على تسهيل الحوار الأفغاني بين الأفغان"، مشيرا إلى أن بلاده تأمل بأن يعود السلام والأمن إلى أفغانستان وتشكيل حكومة تمثل كافة أطياف الشعب في هذا البلد.

ومؤخراً، اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان هزيمة، يجب أن تشكل فرصة لتحقيق سلام مستدام لدى أفغانستان.

وأصدر الرئيس الإيراني أوامره إلى المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الخارجية، لمراقبة التطورات الأفغانية عن كثب؛ وتعهد بأن تبذل بلاده جهوداً لضمان الاستقرار في أفغانستان.

وبسطت حركة طالبان [المحظورة في روسيا] سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الجاري على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.

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