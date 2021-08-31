تدلي رجل من طائرة هليكوبتر أمريكية كأنه مشنوق في أفغانستان... فيديو

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة هليكوبتر أمريكية من طراز "بلاك هوك" يزعم أنها حلقت فوق مدينة قندهار الأفغانية التي سيطرت عليها حركة طالبان (المحظورة في روسيا).

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، تدلي رجل من المروحية العسكرية وكأنه مشنوق، ومن غير الواضح ما إذا كان على قيد الحياة أو كانت مجرد دمية".

وتفيد إحدى الروايات، قيام حركة طالبان بشنق مترجم عمل مع القوات الأمريكية ، واستعراض هذا العمل في واحدة من أكبر المدن في البلاد.

ونشر الفيديو على صفحة تحمل اسم "الحساب الرسمي باللغة الإنجليزية لإمارة أفغانستان الإسلامية"، مرفقا بتعليق مفاده أن "سلاح الجو للإمارة الإسلامية يحلق فوق مدينة قندهار ويقوم بدوريات في المدينة".

وكتب سودهير تشودري ، رئيس تحرير قناة "Zee News" الهندية "شنقت طالبان رجلا يعتقد أنه مترجم على مروحية أمريكية من طراز بلاك هوك".

وأضاف الصحفي "سيتم استخدام طائرات الهليكوبتر الأمريكية المتبقية الآن في أفغانستان بطرق مماثلة".

وعبرت المذيعة الأمريكية ليز ويلر عن افتراض مماثل ، وغردت أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن مسؤول".

وذكرت تقارير إخبارية أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، استولت على أسلحة أمريكية تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، تشمل طائرات حربية وبنادق هجومية ومدرعات مضادة للألغام.

WATCH: Taliban reportedly flying American-made Black Hawk helicopter over Kandahar, Afghanistan. pic.twitter.com/yNZPknlrZY — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 30, 2021

في الـ15 من أغسطس/ آب الجاري، أعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) سيطرتها على الحكم في أفغانستان، وجاء ذلك بعد فرار الرئيس أشرف غني، وسحب القوات الأمريكية من البلاد بقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن فيه أنه اتخذ قرارا لإنهاء حرب كان يجب أن تنتهي منذو وقت طويل.