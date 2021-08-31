أردوغان: تركيا أصبحت قادرة على إنتاج الدبابات والصواريخ والقنابل

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده أصبحت قادرة على إنتاج العديد من المنتجات الصناعية القتالية.

ونقلت وكالة الأناضول، مساء اليوم الثلاثاء، أن أردوغان أكد على أن بلاده باتت قادرة على إنتاج الصناعات العسكرية، كالدبابات والبنادق والقنابل والمدافع والصواريخ والرادارات، بشكل أفضل، من نظيراتها عالميا.

#عاجل | #أردوغان: العالم كله يشيد بنجاح طائراتنا المسيرة المسلحة في مناطق الصراع من سوريا إلى قره باغ، إلى جانب نجاحها في كفاحنا ضد الإرهاب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 31, 2021

وأفاد الرئيس التركي بأن العالم كله يشيد بنجاح الطائرات المسيرة التركية في مناطق الصراع ومكافحة الإرهاب، مشددا على أنه لن يتمكن أحد من إعاقة هدف بلاده في تكوين تركيا القوية والعظيمة، وذلك بحلول ذكرى مئوية تأسيس الجمهورية، والذي يحل في العام 2023.

وكان أردوغان قد قال، أول أمس، إن العديد من الدول تنتظر دورها للحصول على الطائرات المسيرة التركية، مضيفا: "من يرغب في تحريك حجر من مكانه عليه الحصول على موافقة تركيا أولا".

#عاجل | #أردوغان: لن يتمكن أحد من إعاقة هدفنا في تركيا القوية والعظيمة بحلول ذكرى مئوية تأسيس الجمهورية عام 2023 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 31, 2021

وشهد أردوغان مراسم تسليم طراز جديد من الطائرات المسيرة التي تصنعها تركيا طراز "بيرقدار"، موضحا أنه "بالمسيرة الهجومية "أقينجي" أصبحت تركيا من بين ثلاث دول في العالم تمتلك هذه التكنولوجيا".

وأضاف: "رفع نسبة المساهمة المحلية في الصناعات الدفاعية من 20 إلى 80 في المئة خلال وقت قصير يعد من أعظم إنجازات تركيا التاريخية"، مؤكدا أن هدف بلاده الحالي هو "تطوير مسيرات يمكنها الإقلاع والهبوط على حاملات الطائرات ذات المدرج القصير، لتنفيذ مهام ما وراء البحار".

وتابع: "مصممون على الارتقاء بتركيا إلى مصاف الدول الرائدة في تكنولوجيا الطائرات الحربية بدون طيار"، مضيفا: "قمنا بتصدير المسيرة "بيرقدار تي بي 2" إلى أوكرانيا وقطر وأذربيجان، وتم إبرام اتفاقيات تصدير جديدة".

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