بايدن يوجه رسالة إلى أفراد الكوماندوز الذين عملوا في مطار كابول

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيوجه رسالة إلى أفراد الكوماندوز، الذين شاركوا في تأمين مطار كابول قبل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وكتبت ساكي، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "سيوجه بايدن رسالة شكر إلى أفراد الكوماندوز والخدمات السرية، الذين نفذوا مهمة خطيرة في أفغانستان، لتأمين إجلاء أكثر من 124 ألف شخص من مطار كابول".

وتابعت: "سيوجه بايدن، رسالة شكر للجنود الذين ساهموا في دعم جهود أفراد الكوماندوز الأمريكيين في مطار كابول".

This afternoon, the President will express his thanks to the commanders and service members who executed a dangerous mission in Kabul and airlifted more than 124,000 people to safety; he will also offer thanks to the veterans and volunteers who supported this effort. — Jen Psaki (@PressSec) August 31, 2021

ونوهت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن بايدن، سيتناول القرارات الصعبة، التي اتخذها خلال الشهور الماضية تمهيدا لاستكمال سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وإنهاء الحرب التي استمرت على مدى 20 عاما.

ولفتت جين ساكي، إلى أن بايدن سيوضح نهج السياسة الخارجية الذي ستتبه الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل، مؤكدا أنه سيركز على حماية المصالح الأمريكية والحفاظ على أمن مواطنيها.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين 30 أغسطس/ آب، انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان، منهيا الحرب الأفغانية التي بدأتها بلاده عام 2001.

ورغم أن تلك الحرب بدأت للإطاحة بحكم حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، إلا أنها انتهت بسيطرة الحركة على الحكم في الـ 15 من أغسطس الجاري، وتسلمها مطار كابول من القوات الأمريكية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وعلقت حركة "طالبان" على انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من مطار كابول بعبارة "أفغانستان نالت استقلالها الكامل".