"طالبان" تستولي على مروحيات عسكرية أمريكية في مطار كابول… فيديو

رصد مقطع فيديو لحظات دخول مقاتلي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) إلى حظيرة طائرات مليئة بالمروحيات العسكرية، التي تركها الجيش الأمريكي إثر انسحابه من أفغانستان.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه بعد دقائق من مغادرة آخر جندي أمريكي إلى أفغانستان، ظهر مقاتلو حركة "طالبان" داخل إحدى حظائر الطائرات في مطار كابول.

ولفتت الصحيفة إلى وجود 4 مروحيات عسكرية طراز "شينوك" مخصصة للمهام الثقيلة داخل حظيرة الطائرات التي تم تصوير الفيديو داخلها.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اكتمال سحب القوات الأمريكية من أفغانستان أمس الاثنين 30 أغسطس/ آب، وهو القرار الذي ينهي الحرب الأفغانية التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 للإطاحة بحكم حركة طالبان (المحظورة في روسيا).

ورغم ذلك فإن تلك الحرب انتهت بعودة حركة طالبان إلى الحكم، بعد 20 عاما من الحرب التي زادت تكلفتها على الولايات المتحدة الأمريكية عن 990 مليار دولار، وراح ضحيتها آلاف القتلى الأمريكيين وعشرات الآلاف من القتلى الأفغان.

يذكر أن حركة "طالبان" سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس الجاري، مؤكدة زوال الاحتلال بعد خروج آخر الجنود الأمريكيين من البلاد.