وزيرا خارجية تركيا والإمارات يناقشان العلاقات الثنائية في مكالمة نادرة

ناقش وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية بين البلدين في مكالمة هاتفية.

القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك بحسب ما كشفته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، والتي لم تشر إلى أي تفاصيل أخرى حول المحادثات بين الطرفين.

ويأتي التواصل بعد أسبوعين تقريبا من زيارة وفد إماراتي برئاسة مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد آل نهيان إلى أنقرة، حيث التقى الوفد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، بحث الرئيس التركي مع الوفد الإماراتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية.

وركز الجانبان على التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين، كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

يأتي اللقاء في ظل خلاف إقليمي واضح بين البلدين، ظهرت معالمه حول الأزمة الليبية حيث دعمت الإمارات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الشرق، فيما كانت تركيا تقدم الدعم لحكومة الوفاق الوطني السابقة في غرب البلاد.

كما لا يتفق الطرفان على وضع جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر، والتي تعتبرها القاهرة الإمارات جماعة إرهابية، في حين فتحت أنقرة أبوابها أمام عدد كبير من قيادات وأنصار الجماعة بعدما فقدت السلطة في مصر عام 2013.