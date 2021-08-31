بايدن يصف عملية الإجلاء من أفغانستان بالناجحة ويؤكد استمرار واشنطن في محاربة الإرهاب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أنهت أطول الحروب في تاريخها، واصفا عملية إجلاء الأمريكيين والأجانب من أفغانستان بأنها كانت ناجحة.

القاهرة - سبوتنيك. وصرح بايدن خلال كلمة متلفزة من البيت الأبيض، عقب إنهاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بأن واشنطن أنهت "أطول الحروب"، مضيفا "أنهينا مهمة الإجلاء بنجاح"، والتي تمت "تحت ضغوط وفي ظل هجمات".

وأشار بايدن إلى إجلاء نحو 5 آلاف أمريكي من أفغانستان، وأن نحو 200 أمريكي ظلوا هناك برغبتهم حيث يحملون جنسيات مزدوجة، وموضحا أن "90% من الأمريكيين الذين رغبوا بمغادرة أفغانستان غادروها بالفعل".

وأوضح بايدن أنه لم يرغب في إطالة أمد الحرب في أفغانستان أو "جعلها أبدية"، مؤكدا أن في الوقت الحالي "مصلحتنا هي التأكد من أن أفغانستان لن تعود حاضنة للإرهاب أو مكان لشن هجمات ضدنا".

وتابع حديثه "مستمرون في مواجهة الإرهاب في أفغانستان ويمكننا ضرب أهدافنا دون نشر جنود على الأرض".

وأكد بايدن أيضا أن الولايات المتحدة سوف تواصل العمل على إخراج الأمريكيين والأفغان الراغبين في الخروج من أفغانستان، موضحا أن الولايات المتحدة لديها القدرة على ضمان أن حركة طالبان سوف تفي بتعهداتها وضمان خروج آمن للراغبين في مغادرة أفغانستان.

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى ما وصفها بالتحديات الخطيرة الأخرى التي تواجهها واشنطن من روسيا والصين، موضحا أن الأفضل لهما كان استمرار الوجود الأمريكي في أفغانستان لفترة أطول، في إشارة إلى الخسائر المادية والبشرية التي كانت تتعرض لها واشنطن والتي قدرها بايدن بحوالي 2 تريليون دولار.