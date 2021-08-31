إعلام: "طالبان" تسيطر على مطار كابول بعد رحيل القوات الأمريكية.. فيديو

سيطر عناصر من القوات الخاصة التابعة لحركة "طالبان"، رسميا، على العاصمة، كابول، ومطارها بعدما بات خاليا، تماما، من الجيش الأمريكي.

وأفادت قناة فرانس 24، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بعد ساعات قليلة من مغادرة آخر جندي أمريكي من أفغانستان، نجحت حركة طالبان في السيطرة على العاصمة الأفغانية، وكذلك على مطار كابول.

واحتفل مقاتلو الحركة الأفغانية بهذا الانسحاب الأمريكي، معبرين عن فرحتهم بعودة "النظام الإسلامي"، فيما بقيت عشرات الطائرات والآليات داخل المطار فارغة، بعد أن عطلتها القوات الأمريكية قبل رحيلها.

▶️ ...حصري: مقاتلو طالبان يسيطرون على مطار كابول بعد رحيل ا https://t.co/hF2qFBjQYG pic.twitter.com/ftn8jJymBq — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) August 31, 2021

وأنهت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الاثنين، عملية انسحاب قواتها العسكرية من أفغانستان نهائياً، لينتهى الانسحاب الأمريكي بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، شملت الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان بعد انسحاب آخر جندي للولايات المتحدة من مطار كابول.

وقال بايدن في بيان صادر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان: "خلال 17 يوما تمكنت قواتنا من تنفيذ أكبر عملية إجلاء شهدها التاريخ الأمريكي.. قواتنا نفذت عمليات الإجلاء بشجاعة وحرفية وعزم لا مثيل لها".

من جهته، قال المتحدث باسم حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) محمد نعيم، إن آخر جندي أمريكي غادر مطار كابول، معلنا بذلك طي صفحة 20 عاما من الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على أمريكا. وأضاف المتحدث أن أفغانستان "نالت استقلالها الكامل".

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