ماكرون يبحث مع نظيره الكازاخستاني الوضع في أفغانستان

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم الثلاثاء، الوضع في أفغانستان وانعكاساته على آسيا الوسطى.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان: "بحث الرئيس ماكرون في اتصال هاتفي مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف الوضع في أفغانستان وانعكاساته على آسيا الوسطى، وأعربا عن رغبتهما في العمل معا من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان:

اتفق الرئيس ماكرون مع الرئيس توكاييف على تعزيز الشراكة بين فرنسا وكازاخستان، ولا سيما في المجال الاقتصادي.

في 15 آب/ أغسطس استطاعت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحركة.

وبالأمس انتهت عمليات إجلاء القوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، لتبدأ "طالبان" سيطرتها على مطار العاصمة كابول.