بريطانيا تجري محادثات مع طالبان بشأن الخروج الآمن من أفغانستان

ذكر متحدث حكومي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أن لندن تجري محادثات مباشرة مع حركة طالبان بشأن ضمان خروج المواطنين البريطانيين والأفغان الذين عملوا لصالح بريطانيا خروجا آمنا من أفغانستان.

وقال المتحدث في بيان إن سايمون غاس، ممثل الرئيس الوزراء بوريس جونسون الخاص خلال المرحلة الانتقالية بأفغانستان توجه إلى الدوحة للقاء ممثلين كبار من طالبان.

وجاء في البيان، "(غاس) يلتقي بممثلين كبار عن طالبان للتأكيد على أهمية خروج المواطنين البريطانيين والأفغان الذين عملوا معنا على مدى العشرين عاما الماضية خروجا آمنا من أفغانستان"، وفقا لرويترز.

كان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قال يوم الثلاثاء، إن بضع مئات من البريطانيين لم يغادرو أفغانستان حتى الآن.

وأتمت الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان أمس الاثنين، منهية حربا تُوجت بعودة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) إلى السلطة.

وانتهت مهمة بريطانيا يوم السبت، عندما غادرت آخر رحلة عسكرية كابول بعد إجلاء أكثر من 15 ألف شخص خلال أسبوعين منذ سيطرة طالبان على أفغانستان.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.