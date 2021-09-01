توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء، خلال زيارة (الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي) إلى الولايات المتحدة التقى مع وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم، في إطار هذا الاجتماع تم التوقيع على بيان مشترك بشإن إطلاق التعاون مع التركيز على تسريع انتقال الطاقة في أوكرانيا والاندماج في الاتحاد الأوروبي، مع حماية أمن الطاقة في أوكرانيا".

وأكدت جنيفر غرانهولم، قائلة إنه تم اتخاذ خطوة مهمة إلى الأمام في تلبية احتياجات الطاقة في أوكرانيا.

ولفت البيان إلى أن الأطراف تدرك الحاجة إلى ضمان مرونة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في مواجهة الهجمات المادية والسيبرانية، فضلا عن الجهود الخبيثة الأخرى التي تهدف إلى تقويض أمن الطاقة في أوكرانيا.

وأضاف البيان إن، "الولايات المتحدة تعتزم مساعدة أوكرانيا على تطوير أسواق طاقة تنافسية وشفافة".

وقال البيان، "يعتزم المشاركون العمل على دفع جهود أوكرانيا لتحقيق تكامل أكبر مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال تحديث وبناء البنية التحتية للطاقة الرئيسية".

ويقوم زيلينسكي بزيارة عمل للولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس جو بايدن اليوم غرة سبتمبر/أيلول.

وكان زيلينسكي، قد أعرب في يوليو/تموز الماضي عن رغبته في مشاركة الولايات المتحدة في حل الوضع في دونباس.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، أن روسيا تتابع زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن عن كثب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستطيع التأثير على الرئيس الأوكراني لحثه على تنفيذ اتفاقيات مينسك.

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