الأسطول الأمريكي: سقوط مروحية تابعة للبحرية قبالة ساحل سان دييغو

أكد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، أن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، وتحطمت في وقت لاحق في البحر مما أدى إلى عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييغو.

وقال أسطول المحيط الهادي عبر حسابه بتويتر، إن "مروحية من طراز (MH-60S) أقلعت من على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وتحطمت في البحر أثناء قيامها بعمليات طيران روتينية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو".

وأشار الأسطول الأمريكي إلى التحطم كان يوم الثلاثاء 31 أغسطس/آب في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي".

BREAKING: An MH-60S helicopter embarked aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) crashed into the sea while conducting routine flight operations approximately 60 nautical miles off the coast of San Diego at 4:30 p.m. PST, Aug. 31. (1/2) — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) September 1, 2021

وأضاف أسطول المحيط الهادي، أن "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة مع العديد من القطع الجوية والسطحية لخفر السواحل والبحرية".

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