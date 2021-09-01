السفير الأفغاني لدى طاجيكستان لـ"سبوتنيك": معارضو طالبان في بنجشير سيقاومون حتى النهاية

أكد السفير الأفغاني لدى طاجيكستان، محمد زاهر، أن معارضي حركة طالبان (المحظورة في روسيا) في بنجشير سيقاومون حتى النهاية.

دوشنبيه - سبوتنيك. وقال السفير الأفغاني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "الحماية لا تعني الحرب، المقاومة في بنجشير تقاتل من أجل ما حققناه عبر السنين، من أجل حقوقنا ومصالحنا، وابن مسعود (ابن بطلنا القومي) لديه خبرة، ولديه دم والده".

وأضاف زاهر: "هناك محاربون وطنيون حقيقيون يعيشون في بنجشير، قاتلوا مع أحمد شاه مسعود، والآن يدعمون ابنه، وسيقاومون حتى النهاية".

وأنهت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الاثنين الماضي، عملية انسحاب قواتها العسكرية من أفغانستان، لينتهي الانسحاب الأمريكي بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، شملت الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ساعة متأخرة الاثنين، انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان بعد انسحاب آخر جندي للولايات المتحدة من مطار كابول.

وقال بايدن في بيان صدر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان: "خلال 17 يوما تمكنت قواتنا من تنفيذ أكبر عملية إجلاء شهدها التاريخ الأمريكي.. قواتنا نفذت عمليات الإجلاء بشجاعة وحرفية وعزم لا مثيل لها".

من جهته، قال المتحدث باسم حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) محمد نعيم، إن آخر جندي أمريكي غادر مطار كابول، معلنا بذلك طي صفحة 20 عاما من الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على أمريكا. وأضاف المتحدث أن أفغانستان "نالت استقلالها الكامل".