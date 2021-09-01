شركة نايكي تمنح موظفيها إجازة مدفوعة الأجر

وقال كبير مديري علوم التسويق العالمي مات مارازو في نايكي في تصريح لموقع "إنسايدر": "إن الشركة اتخذت هذا القرار لمساعدة موظفيها في التخلص من التوتر في ظل المخاوف من حالة الغموض الناجمة عن فيروس كورونا".

وأشار مارازو إلى أن كبار المديرين أرسلوا رسالة واضحة للموظفين جاء فيها: "استغلوا الوقت في الاسترخاء والتخلص من التوتر وقضاء الوقت مع أحبائكم. لا تقوموا بأي عمل".

وأضاف: "العام الماضي كان صعبًا.. كلنا بشر ونتعرض للصدمات! لكني آمل أن يكون للتعاطف الذي نظهره لزملائنا تأثير إيجابي على العمل للمضي قدما".

ولفت مارازو إلى أن هذه العطلة ليست مجرد "أسبوع" ولكنها إقرار من قبل الشركة بأهمية الصحة العقلية لموظفيها.

وفي حزيران / يونيو الماضي منحت شركة تطبيق التعارف "بامبل" أكثر من 700 موظف أسبوعا حرا خاليا من أي التزامات تجاه العمل.

كما منحت شركة موقع التواصل الاجتماعي "لينكد إن" أغلب موظفيها إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع في نيسان / أبريل الماضي حتى يستعيدوا عافيتهم الذهنية والنفسية.