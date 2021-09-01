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    كلاب تشارك في تدريب عسكري

    الجيش الأمريكي يرد على تقارير بشأن ترك جنوده "كلابا في كابول"

    © AFP 2021 / LIONEL BONAVENTURE
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    رد الجيش الأمريكي على تقارير صحفية اتهمته بترك الكلاب العاملة مع الجيش وكلاب أليفة في مطار كابول، وعدم إجلائها من المطار.

    وقال البنتاغون في رده على ما أثير، بنفي أن يكون عسكريوه قد تركوا بعضا من كلابهم، سواء العسكرية أو الأليفة، في مطار كابول، عندما انسحبوا من أفغانستان.

    وأكد المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، في تغريدة على تويتر، أنه "خلافاً للمعلومات غير الدقيقة، لم يترك الجيش الأمريكي كلاباً داخل أقفاص في مطار حامد كرزاي الدولي، بما في ذلك كلاب عسكرية مزعومة".

    ​وتابع: "الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كلاباً في مأوى حيوانات أفغاني وليست كلاباً تخضع لمسؤولية الجيش الأمريكي".

    وكانت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، نقلت عن بيان صادر عن مجموعة كبيرة متخصصة في رعاية الحيوان بأن "الجيش الأمريكي تخلى عن الكلاب العاملة، التي ترتبط بعقود مع المؤسسة العسكرية".

    وقالت روبن جانزيرت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الرفق بالحيوان الأمريكي (أمريكان هيومان) في بيان: "لقد صدمتني التقارير التي تفيد بأن الحكومة الأمريكية تنسحب من كابول وتترك وراءها كلابًا شجاعة تعمل بعقود عسكرية أمريكية لتعذيبها وقتلها على يد أعدائنا (حركة طالبان المحظورة في روسيا)".

    وأضافت: "تقوم هذه الكلاب الشجاعة بنفس العمل الخطير المنقذ للحياة مثل كلاب العمل العسكرية لدينا، وتستحق مصيرًا أفضل بكثير من تلك التي حُكم عليها بها".

    ​وتابعت جانزيرت إن منظمتها "عملت جنبًا إلى جنب مع الجيش لأكثر من 100 عام لإنقاذ الحيوانات العسكرية"، وأضافت: "ندعو الكونغرس لاتخاذ إجراء بتصنيف الكلاب العاملة بعقود على نفس المستوى مثل الكلاب العاملة العسكرية. الفشل في فعل ذلك، هو فشل للإنسانية، وإدانة لنا جميعا".

    وكذلك أطلقت جمعية "بيتا" للرفق بالحيوان، الثلاثاء، مناشدة للرئيس جو بايدن بالتدخل لإعادة هذه الكلاب إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أنها استقت من مصادر مطلعة معلوماتها عن ترك العسكريين الأمريكيين كلابا في أفغانستان.

    ​وقالت الجمعية إن هناك قلق على مصير "نحو ستين كلباً بوليسياً لكشف المتفجرات تجلس داخل أقفاص على مدرج المطار"، ونحو ستين كلباً متخصصاً آخر "محبوسة في مأوى في حظيرة بالمطار، تعاني من الحر، ومن دون وصول كاف إلى الماء أو الطعام".

    وكشفت الجمعية أن هذه الكلاب بخلاف "عشرات الحيوانات الأليفة المملوكة لعائلات أمريكيين تم إجلاؤها من أفغانستان، وفي الغالب أطلقت في الشارع وتركت لمصيرها من دون أن تكون لديها أي فرصة تذكر للبقاء على قيد الحياة".

    والاثنين الماضي، أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، أن الجيش الأمريكي استكمل انسحاب قواته من أفغانستان، وفقا لقائد القيادة المركزية الجنرال فرانك ماكنزي في إفادة صحفية بالبنتاغون.

    وأوضح ماكنزي أن الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف أجلت أكثر من 123 ألف مدني، مشيرا إلى أن آخر أمريكي غادر كابول منذ نحو 12 ساعة.
    وأشار ماكنزي إلى أن آخر رحلة أقلت السفير الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون.

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