الجيش الأمريكي يرد على تقارير بشأن ترك جنوده "كلابا في كابول"

رد الجيش الأمريكي على تقارير صحفية اتهمته بترك الكلاب العاملة مع الجيش وكلاب أليفة في مطار كابول، وعدم إجلائها من المطار.

وقال البنتاغون في رده على ما أثير، بنفي أن يكون عسكريوه قد تركوا بعضا من كلابهم، سواء العسكرية أو الأليفة، في مطار كابول، عندما انسحبوا من أفغانستان.

وأكد المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، في تغريدة على تويتر، أنه "خلافاً للمعلومات غير الدقيقة، لم يترك الجيش الأمريكي كلاباً داخل أقفاص في مطار حامد كرزاي الدولي، بما في ذلك كلاب عسكرية مزعومة".

To correct erroneous reports, the U.S. Military did not leave any dogs in cages at Hamid Karzai International Airport, including the reported military working dogs. Photos circulating online were animals under the care of the Kabul Small Animal Rescue, not dogs under our care. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 31, 2021

​وتابع: "الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كلاباً في مأوى حيوانات أفغاني وليست كلاباً تخضع لمسؤولية الجيش الأمريكي".

وكانت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، نقلت عن بيان صادر عن مجموعة كبيرة متخصصة في رعاية الحيوان بأن "الجيش الأمريكي تخلى عن الكلاب العاملة، التي ترتبط بعقود مع المؤسسة العسكرية".

وقالت روبن جانزيرت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الرفق بالحيوان الأمريكي (أمريكان هيومان) في بيان: "لقد صدمتني التقارير التي تفيد بأن الحكومة الأمريكية تنسحب من كابول وتترك وراءها كلابًا شجاعة تعمل بعقود عسكرية أمريكية لتعذيبها وقتلها على يد أعدائنا (حركة طالبان المحظورة في روسيا)".

وأضافت: "تقوم هذه الكلاب الشجاعة بنفس العمل الخطير المنقذ للحياة مثل كلاب العمل العسكرية لدينا، وتستحق مصيرًا أفضل بكثير من تلك التي حُكم عليها بها".

The American government is pulling out of #Kabul and leaving behind brave U.S. military contract working dogs to be tortured and killed at the hand of our enemies. We stand ready to bring them home! Read our CEO @RobinGanzert's full statement: https://t.co/IKhBkm4B7a pic.twitter.com/ItFlthDTAi — American Humane (@AmericanHumane) August 30, 2021

​وتابعت جانزيرت إن منظمتها "عملت جنبًا إلى جنب مع الجيش لأكثر من 100 عام لإنقاذ الحيوانات العسكرية"، وأضافت: "ندعو الكونغرس لاتخاذ إجراء بتصنيف الكلاب العاملة بعقود على نفس المستوى مثل الكلاب العاملة العسكرية. الفشل في فعل ذلك، هو فشل للإنسانية، وإدانة لنا جميعا".

وكذلك أطلقت جمعية "بيتا" للرفق بالحيوان، الثلاثاء، مناشدة للرئيس جو بايدن بالتدخل لإعادة هذه الكلاب إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أنها استقت من مصادر مطلعة معلوماتها عن ترك العسكريين الأمريكيين كلابا في أفغانستان.

Contracted K-9 soldiers left behind in Afghanistan -#CWDs should be treated the same as #MWDs. #BattleBuddies https://t.co/Y6KaIhA5aP — Robin Ganzert (@RobinGanzert) September 1, 2021

​وقالت الجمعية إن هناك قلق على مصير "نحو ستين كلباً بوليسياً لكشف المتفجرات تجلس داخل أقفاص على مدرج المطار"، ونحو ستين كلباً متخصصاً آخر "محبوسة في مأوى في حظيرة بالمطار، تعاني من الحر، ومن دون وصول كاف إلى الماء أو الطعام".

وكشفت الجمعية أن هذه الكلاب بخلاف "عشرات الحيوانات الأليفة المملوكة لعائلات أمريكيين تم إجلاؤها من أفغانستان، وفي الغالب أطلقت في الشارع وتركت لمصيرها من دون أن تكون لديها أي فرصة تذكر للبقاء على قيد الحياة".

والاثنين الماضي، أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، أن الجيش الأمريكي استكمل انسحاب قواته من أفغانستان، وفقا لقائد القيادة المركزية الجنرال فرانك ماكنزي في إفادة صحفية بالبنتاغون.

وأوضح ماكنزي أن الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف أجلت أكثر من 123 ألف مدني، مشيرا إلى أن آخر أمريكي غادر كابول منذ نحو 12 ساعة.

وأشار ماكنزي إلى أن آخر رحلة أقلت السفير الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون.

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