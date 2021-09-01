هولندا تطلب نقل سفارتها من كابول إلى الدوحة

أعلنت هولندا طلبها نقل سفارتها الموجودة في العاصمة الأفغانية كابول إلى الدوحة، لتسهيل مهامها في ظل سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.

وذكرت وزيرة الخارجية الهولندية بالإنابة سغريد كاج، في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة أنها طلبت، اليوم الأربعاء، "الموافقة على نقل السفارة الهولندية من كابول إلي الدوحة للتمكن من استئناف عملنا بأفضل طريقة".

وثمنت الوزيرة الهولندية ما وصفته بـالدور القطري في الملف الأفغاني، قائلة "نشكرهم على حماية أمن الهولنديين المغادرين لأفغانستان".

وخلال الأيام الماضية أرسلت هولندا طائرات عسكرية إلى كابول لإجلاء موظفي سفارتها والمترجمين الأفغان وعائلاتهم بعد سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في سوريا) على أفغانستان.