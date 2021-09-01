الخارجية الروسية: تنظيم "داعش" لن يتخلى عن فكرة إنشاء خلافة عالمية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، اليوم الأربعاء، أنه من غير المحتمل أن يلقي "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) أسلحته في ظل الظروف الحالية ويتخلى عن فكرة بناء خلافة عالمية.

© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs زاخاروفا تعلق على حديث ستولتنبرغ حول أفغانستان

موسكو - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة "سبوتنيك": " التهديد الإرهابي من أراضي أفغانستان لا يزال مستمرا. لا تزال عمليات تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، التي تبنت المسؤولية عن تفجيرات مطار كابول في 26 آب/أغسطس، عاملاً مهماً في تدهور الأوضاع في أفغانستان. من غير المحتمل أن يلقي "داعش" أسلحته في ظل الظروف الحالية ويتخلى عن فكرة بناء خلافة عالمية".

وأضاف مورغولوف: "موسكو لا تستبعد أن تعبر "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى حدود أفغانستان إلى الدول المجاورة تحت ستار اللاجئين".

في 15 آب/ أغسطس استطاعت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحركة.

وأنهت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء يوم الاثنين، عملية انسحاب قواتها العسكرية من أفغانستان نهائياً، لينتهي الانسحاب الأمريكي بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، شملت الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان.