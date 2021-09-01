شارل ميشيل: أفغانستان كشفت حاجة الاتحاد الأوروبي إلى استقلال أكبر

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن على الاتحاد الأوروبي السعي للتمتع باستقلال أكبر الفترة المقبلة، تمكنه من صنع القرار والعمل في العالم.

وأوضح ميشيل، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في منتدى بليد الاستراتيجي في سلوفينيا، إن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات تمكنه من الاستعداد بشكل أفضل لعمليات الإجلاء العسكرية لرعاياه في مواقف مثل ما حدث في أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة".

وتابع: "من وجهة نظري، لسنا بحاجة إلى حدث جيوسياسي آخر من هذا القبيل لندرك ضرورة أن يسعى الاتحاد الأوروبي من أجل استقلالية أكبر في صنع القرار وقدرة أكبر على العمل في العالم".

وجاء تعليق ميشيل تعليقا على ما حدث في علمليات إجلاء الرعايا الأوربين من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على مقاليد الحكم في أفغانستان، حيث اعتمدت الدول الغربية، في إجلاء مواطنيها من كابول على الجيش الأمريكي في استمرار تشغيل المطار أثناء عمليات الإجلاء الجوي.